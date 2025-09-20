أسوان - إيهاب عمران:

قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أنه تزامنا مع بداية العام الجامعي الجديد لعام 2026/2025 ، تم تطبيق الكشف الطبي وإجراء تحليل مخدرات إجباري لجميع الطلاب والطالبات قبل تسكينهم بالمدن الجامعية، بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وصندوق مكافحة الإدمان، ومركز "عزيمة" ومستشفيات الجامعة، وذلك ضمن جهود الدولة لحماية الشباب وتفعيل مبادرة "بناء الإنسان المصري".

وأضاف" نصرت" أن مديرية التضامن الاجتماعي تتحمل 50% من تكلفة التحاليل، تخفيفا للأعباء المالية عن الطلاب، وأن رسوم التسكين الشهرية تقرر زيادتها 100 جنيه عما كانت عليه العام السابق ، وتشمل المصروفات الإقامة والتغذية، كما أن زيادات المصروفات الدراسية لا تتعدى نسبة 10٪ مقارنة بمصروفات العام الماضي.

وأشار إلى أن المدن الجامعية تضم 7 وحدات بطاقة استيعابية تقارب 4 آلاف طالب وطالبة، مع تقديم خدمات طبية، ووجبات غذائية متكاملة، وإنترنت مجاني، وصالات للمذاكرة والأنشطة، وهي بواقع عدد خسمة للإناث هي: مدينة صحاري بالحرم الجامعي ومبني مدينة ناصر والسماد والسيل والشبات المسلمات، واثنين للذكور هما: مدينة الطلاب في أبوالريش و دار الضيافة بصحاري للطلاب أيضا.

ومن جانبه، أشار محمد عبد السلام، مدير عام المدن الجامعية، إلى أن شروط التسكين تراعي الأولوية في السن والتقدير الدراسي، والمحافظات الأبعد موقعا من محافظة أسوان، مع مراعاة ابناءنا جميعا وخاصة من منطقة حلايب وشلاتين.

وأضاف أنه يتم استثناء ذوي الهمم والمرضى من هذه الشروط، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة آمنة ومحفزة للطلاب طوال العام الدراسي. جاري أعمال التسكين اليوم مع بداية العام الدراسي الجديد.