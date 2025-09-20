العثور على جثة مسن داخل حوض مياه ري في أبوتشت

قنا – عبدالرحمن القرشي :

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم، على جثة مسن غارقًا داخل حوض مياه للري بقرية الرفشة التابعة لمركز أبوتشت شمالي المحافظة.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثة مسن داخل حوض مياه للري بقرية الرفشة.

وانتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى انتشال الجثة، فيما تكثف وحدة المباحث جهودها لكشف ملابسات الواقعة وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.