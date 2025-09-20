إعلان

العثور على جثة مسن داخل حوض مياه ري في أبوتشت

05:25 م السبت 20 سبتمبر 2025

العثور على جثة مسن داخل حوض مياه ري في أبوتشت

قنا – عبدالرحمن القرشي :

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم، على جثة مسن غارقًا داخل حوض مياه للري بقرية الرفشة التابعة لمركز أبوتشت شمالي المحافظة.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثة مسن داخل حوض مياه للري بقرية الرفشة.

وانتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى انتشال الجثة، فيما تكثف وحدة المباحث جهودها لكشف ملابسات الواقعة وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

جثة مسن أمن قنا غرق مسن حوض مياه
