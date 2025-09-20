إعلان

7 سنوات سجن وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدرات بقنا

03:43 م السبت 20 سبتمبر 2025

سجن- أرشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال، وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد، وبكر يس بكر، وأحمد عبدالرحيم هريدي، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك.

أتى ذلك بحضور ممثل النيابة العامة أحمد ماجد أبوبكر، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، لإدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز فقط بمحافظة قنا.

تعود أحداث القضية إلى ضبط المتهمين وبحوزتهما كميات متنوعة من جوهر الحشيش بلغت نحو 181 جرامًا في عبوات وأكياس مختلفة، بالإضافة إلى 25 قرصًا من عقار التامول المدرج بالجدول الأول للمواد المخدرة.

وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي حصيلة نشاطهما غير المشروع، وهاتف محمول لتسهيل التواصل مع عملائهما.

وأمرت النيابة العامة بحبسهما وإحالتهما إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بعد ثبوت الاتهام.

محكمة جنايات قنا تاجري مخدرات النيابة العامة محافظة قنــا
