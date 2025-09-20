بطلق ناري في الظهر.. الأمن يكثف جهوده لكشف لغز مقتل خمسيني بطما

سوهاج - عمار عبدالواحد:

شهدت قرية الأغانة التابعة لمركز طما شمالي محافظة سوهاج، اليوم السبت، حادثًا غامضًا بعدما لقي مواطن خمسيني مصرعه إثر إصابته بطلق ناري أسفل الظهر في ظروف لا تزال ملابساتها مجهولة.

تلقى مأمور مركز شرطة طما، إخطارًا من المستشفى المركزي يفيد بوصول المدعو "محمد. ع"، 50 عامًا، مقيم بالقرية، جثة هامدة متأثرًا بإصابته.

وكلفت الأجهزة الأمنية إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وكشف ملابساتها، وضبط الجاني والسلاح المستخدم.

جرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات