القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق كفر شبين بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع الشاب عبد الرحمن أيمن عوده، 18 عامًا، طالب بكلية العلاج الطبيعي، إثر اصطدام سيارة أثناء مروره بالطريق.

وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت المصاب إلى المستشفى، حيث كان في حالة توقف بعضلة القلب. ورغم محاولات الإنعاش القلبي الرئوي لعدة دورات متتالية، إلا أن جميع الجهود باءت بالفشل، ليتم إعلان وفاته ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وفتحت جهات النيابة العامة تحقيقًا موسعًا في الحادث، حيث أمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثمان عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، مع استكمال تحريات المباحث الجنائية وسماع أقوال أسرة المتوفى.