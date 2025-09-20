"هتكوا عرضه وصوروه".. شاب ينهي حياته بالمنوفية بعد واقعة اعتداء مؤلمة

المنوفية - أحمد الباهي:

خيّم الحزن على قرية سلامون قبلي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، عقب وفاة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، إثر تناوله قرص الغلال السام متأثرًا بظروف نفسية صعبة بعد تعرضه لاعتداء على يد 4 أشخاص من أبناء القرية.

وكشفت مصادر أن الشاب عاد إلى منزله في حالة نفسية سيئة عقب الحادث، ولم يفصح في البداية عما تعرض له، قبل أن يقدم على شراء قرص غلة سام تناوله لإنهاء حياته. جرى نقله إلى مستشفى الشهداء العام ثم إلى قسم السموم بمستشفى شبين الكوم الجامعي، إلا أنه فارق الحياة.

شيّع الأهالي جثمان الشاب إلى مقابر العائلة وسط حالة من الصدمة والحزن.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية من ضبط المتهمين، والتحفظ على الأسلحة البيضاء وهواتفهم المحمولة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتؤكد وزارة الصحة وجود خطوط ساخنة لتقديم الدعم النفسي لمن يعانون من ضغوط أو ميول انتحارية:

الأمانة العامة للصحة النفسية: 08008880700 – 0220816831 (على مدار اليوم).

المجلس القومي للصحة النفسية: 20818102.

وشددت دار الإفتاء المصرية على أن الانتحار جريمة كبيرة في حق النفس والشرع، مؤكدة ضرورة التعامل مع هذه الحالات باعتبارها أمراضًا نفسية تستلزم العلاج والدعم المتخصص.