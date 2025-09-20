قرار عاجل من استئناف دمنهور بخصوص قضية الطفل ياسين

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، اليوم السبت، تأجيل نظر الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالي بالمدرسة، إلى جلسة يوم 24 سبتمبر الجاري.

شهدت جلسة، اليوم، حضور كبير الأطباء الشرعيين، ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة مرافعات دفاع المتهم وفريق الدفاع عن الطفل.

وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي، القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور تهمة هتك عرض الطفل "ياسين" 5 أعوام، في مرحلة الحضانة بذات المدرسة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

تعود أحداث القضية إلى يناير من العام الماضي، عندما لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات للاعتداء الجنسي.

