مجهزة بالكامل.. طلاب جامعة قناة السويس يبدأون التسكين بالمدن الجامعية (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابع الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، انطلاق عملية تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية للعام الدراسي 2025 – 2026.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة أنهت استعداداتها الكاملة لاستقبال أبنائها الطلاب، من خلال توفير بيئة معيشية مناسبة ومتكاملة تليق بهم، بما يدعم مسيرتهم التعليمية ويحفزهم على المشاركة في الأنشطة الجامعية المتنوعة.

وشدد رئيس الجامعة على أن الإدارة العامة للمدن الجامعية تبذل جهدًا متواصلًا لتقديم كافة سبل الراحة للطلاب، في إطار حرص الجامعة على توفير خدمات شاملة تحقق طموحاتهم، وتساهم في خلق مناخ جامعي مستقر وهادئ يساعدهم على التفوق والنجاح.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بأعمال الصيانة الدورية للمباني والمنشآت لضمان جاهزيتها المستمرة، مع رفع درجة الاستعداد بين العاملين بالمدن الجامعية لتقديم أفضل الخدمات منذ بداية العام الدراسي.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن منظومة المدن الجامعية بالجامعة تضم مدينة الطلبة داخل الحرم الجامعي، وتشمل 3 مبانٍ بطاقة استيعابية تصل إلى 1440 طالبًا، بالإضافة إلى مدينة الطالبات التي تضم 4 مبانٍ بطاقة استيعابية تبلغ 1540 طالبة، من بينها مبنى مميز يسع 400 طالبة، وذلك ضمن خطة الجامعة لتوفير سكن مناسب يغطي أكبر عدد ممكن من الطلاب.

وأكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة حققت خطوات ملموسة في مجال التحول الرقمي، وهو ما انعكس إيجابًا على منظومة التسكين بالمدن الجامعية. وأصبح جميع الإجراءات متاحة إلكترونيًا عبر منصة “الزهراء”، بدءًا من التقديم للسكن وسداد الرسوم، مما ساهم في تقليل الأعباء على الطلاب وأولياء أمورهم، وضمان الشفافية والعدالة في توزيع الغرف.

وأوضح عبد النعيم أن الاستعدادات شملت أعمال النظافة والتجهيز، والانتهاء من الصيانة الشاملة، ورش وتعقيم المرافق، فضلًا عن تدعيم المدن الجامعية بعناصر الأمن الجامعي للحفاظ على الانضباط والأمان داخل المباني.

وشهدت عملية التسكين حضور كل من: الدكتور ناصر مندور والدكتور محمد عبد النعيم، حيث تابعا ميدانيًا إجراءات التسكين للاطمئنان على سير العملية بانسيابية، والتأكد من توافر جميع التسهيلات والخدمات لطلاب جامعة قناة السويس والجامعة الأهلية.

وأوضح "عبد النعيم" أنه تم تسكين 504 طلاب، بينهم 500 من الطلاب القدامى و4 طلاب مستجدين. أما الطالبات فقد تم توزيعهن على أربعة مبانٍ هي: مبنى "بنفسج" الذي استقبل 245 طالبة، ومبنى "أوركيد" الذي ضم 199 طالبة، ومبنى "تيوليب" الذي استوعب نحو 300 طالبة، ومبنى "روز" الذي استقبل 222 طالبة.

وأكدت نجلاء عثمان، مدير عام المدن الجامعية، أن عملية التسكين تسير وفق خطة دقيقة ومرنة، مع استعداد فرق العمل للتعامل مع أي طلبات أو استفسارات من الطلاب، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي هو ضمان راحة وسلامة الطلاب، وتهيئة بيئة معيشية متكاملة تدعم رؤية الجامعة في تحقيق التميز الأكاديمي.