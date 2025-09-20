الوادي الجديد يطلق مشروع اكتشاف المواهب الرياضية للأطفال

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن محمد فكري يونس، مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم السبت، بدء تنفيذ المشروع القومي للموهبة الحركية للبنين والبنات في المحافظة، موجّهًا الدعوة للأسر الراغبة في صناعة جيل من الأبطال الصغار عبر برامج التدريب المنتظمة التي يشرف عليها مختصون في الأداء الرياضي.

وأوضح يونس أن التدريب سيُجرى خلال أكتوبر 2025 للصغار من عمر 7 سنوات (مواليد 2018–2019)، بمعدل 3 أيام أسبوعيًا بما يعادل 12 وحدة تدريبية شهريًا، داخل الصالة المغطاة ومركز التنمية الشبابية بمدينة الخارجة.

ويستهدف المشروع تأسيس البنين والبنات بدنيًا ومهاريًا عبر برنامج تدريب متدرج يتناسب مع المرحلة السنية، تمهيدًا لتوجيه المتميزين إلى مسارات رياضية أكثر تخصصًا داخل منظومة الوزارة في الوادي الجديد.

وأضاف "يونس" أن المشروع يشمل حزمة مزايا مجانًا تشمل زيًا وملابس رياضية، ورعاية طبية ونفسية متخصصة، ومدربين معتمدين، إلى جانب مهرجانات ومسابقات تشجع على الاستمرار، مع جوائز تحفيزية للأطفال على الالتزام بخطط التدريب.

وأوضح "يونس" أن ذلك يُسهم في تعزيز الانتماء للرياضة منذ الصغر وفق رؤية الشباب والرياضة لخلق قاعدة واسعة من المواهب في المحافظة.

وأكد "يونس" أن قيمة الاشتراك الشهري محددة بـ 114 جنيهًا، مع اشتراط تقديم ملف يضم: أصل شهادة الميلاد، وصورة بطاقة ولي الأمر، وإقرار ولي الأمر، واستمارتي بيانات الأسرة والإقرار.

وللاستعلام والتسجيل، يمكن الاتصال على الأرقام التالية:

01026925651 – 01101066954 – 01210332919 – 01228653443