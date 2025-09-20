بالصور - الوادي الجديد تنظم مسابقة لحفظ القرآن الكريم بمركز شباب مرزوق

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد مسابقة في حفظ القرآن الكريم بمركز بلاط.

وأوضح محمد فكري يونس، مدير عام المديرية، اليوم السبت، أن المسابقة أُقيمت بمركز شباب مرزوق بقطاع بلاط، بمشاركة 20 متسابقًا من الشباب ضمن خطة النشاط لشهر سبتمبر. جاء ذلك وسط أجواء تنظيمية هادئة تسمح بإبراز مهارات حفظ كتاب الله وتجويده.

وتعكس المسابقة الإقبال الملحوظ من أبناء المحافظة وحرص الأسر على صقل قدرات أبنائهم عبر منصة مجتمعية موثوقة هي مركز شباب مرزوق، الذي يواصل أداء دوره الثقافي إلى جانب نشاطه الرياضي، بما يعزز رسالة المسابقة في ترسيخ القيم وتقديم قدوات إيجابية بين الشباب.

وأوضح فكري يونس أن لجنة التقييم تكونت من الشيخ محمد توفيق، الذي راجع التلاوات وفق معايير الدقة في الحفظ، وضبط المخارج والأحكام، وحُسن الأداء. كما اعتمدت اللجنة درجات واضحة للمتسابقين تعكس الفروق في إتقان الحفظ وجودة التلاوة، بما يضمن نزاهة المسابقة ويشجع المشاركين على الارتقاء بمستوياتهم.

وفي ختام الجولة الأولى، جرى تنبيه المشاركين إلى ملاحظات فنية تساعدهم قبل المراحل التالية داخل مركز شباب مرزوق.

وأكد مدير عام المديرية أن المشاركة في مسابقة القرآن الكريم لا تحسن مهارات التلاوة والحفظ فحسب، بل تُسهم أيضًا في تعميق فهم الآيات ودلالاتها لدى الشباب والنشء، وهي قيمة تربوية تتسق مع أهداف حفظ كتاب الله في بناء الوعي، والخلق، والانضباط.

وأضاف أن من الأهداف المركزية للمسابقة: تعميق القيم الإسلامية في النفوس، وتشجيع القراءة والاستنباط، والتوجيه إلى البحث العلمي، وتنمية المواهب والقدرات الإنتاجية، وهي جميعها محاور تحرص المديرية على خدمتها عبر مركز شباب مرزوق وغيره من مراكز المحافظة.