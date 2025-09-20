والدة الطفل ياسين: "بدل المدرسة رايح المحكمة في أول يوم دراسة"

البحيرة - أحمد نصرة:

أعربت والدة الطفل ياسين عن حزنها لعدم تمكن طفلها من الذهاب إلى مدرسته مثل أقرانه، وافتقاده لفرحة أول أيام العام الدراسي.

وقالت الأم: "النهاردة كان نفسي آخده مدرسته في أول يوم دراسة وسط زمايله.. لكن قضاء الله وقدره رايح بيه المحكمة".

وأضافت الأم: "ياسين لابس لبس سبايدر مان، ماسك مسدس لعبته، ومش فاهم هو ليه مش زي باقي الأطفال رايح المدرسة".

وتعقد محكمة جنايات مستأنف دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، اليوم السبت، رابع جلسات الاستئناف في قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة، والمتهم فيها "ص.ك"، المراقب المالي بالمدرسة.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة اليوم مناقشة كبير الأطباء الشرعيين، بعد تعذر حضوره الجلسة السابقة، بالإضافة إلى ضم أوراق علاج المتهم وأوراق نيابة أمن الدولة العليا بشأن أقوال شهود الإثبات والتحقيقات التي جرت معهم.

ويواجه المتهم "ص.ك"، البالغ من العمر 79 عامًا، المراقب المالي، القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل "ياسين" البالغ 5 أعوام، في مرحلة الحضانة بذات المدرسة، داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

وتعود أحداث القضية إلى يناير من العام الماضي، عندما لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات اعتداء جنسي عليه.

