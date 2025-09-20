انطلاق الدراسة في 148 مدرسة ببني سويف اليوم (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

انطلقت، صباح اليوم السبت، الدراسة في 148 مدرسة تعمل بنظام الفترتين، لتستقبل ما يزيد عن 69,000 طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، من بينها 96 مدرسة ابتدائي، و45 إعدادي، و7 مدارس ثانوي عام.

وأكدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على تضافر جهود المنظومة التعليمية، والتنسيق مع مجالس الأمناء والوحدات المحلية ومديرية الصحة، لتوفير بيئة تعليمية آمنة، وضمان خلو محيط المدارس من تجمعات المياه والقمامة والأسواق، والتأكد من سلامة أغطية الصرف، والحفاظ على نظافة المدارس ورفع المخلفات.

وأشارت "الهواري" إلى استمرار المتابعات الميدانية للقيادات والموجهين، وتكثيف الزيارات للمدارس للتأكد من الانضباط، مع تفعيل مجموعات التقوية بمختلف المدارس لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.





