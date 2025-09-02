إعلان

نزل لجمع المحار وعاد جثة.. العثور غرق بمنطقة الأدبية في السويس

06:54 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

الشاب المتوفي محمد سامي

السويس - حسام الدين أحمد:


عثر صيادون في السويس على جثة شاب غارق في مياه خليج السويس قرب منطقة الأدبية، وقد تم نقل جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتى بالسويس.


كانت الأجهزة الأمنية بالسويس تلقت بلاغًا بغرق الشاب محمد محمد سامي، في العقد الثاني من العمر، بمنطقة الأدبية قرب الشاطئ العام القديم.


أفاد أصدقاء الشاب الذين كانوا رفقته، أنهم توجهوا للشاطئ لجمع المحار و"البكلويز" المعروف في السويس، لبيعه في حلقة السمك، وعقب نزول البحر اختفى صديقهم محمد، ولم يعثروا عليه.


تم استدعاء أسرة الشاب الغريق للتعرف على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة للتأكد من سبب الوفاة.

