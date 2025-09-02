انقلاب "تريلا" يشل حركة دائري المنصورة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:



انقلبت سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بكمية كبيرة من الحجارة، اليوم، على طريق المنصورة الدائري، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالكامل، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.



تلقى اللواء صلاح الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بالواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرور وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث.



تم الدفع بمعدات رئاسة مركز ومدينة المنصورة، حيث تم رفع السيارة وحمولتها من الحجارة، وإعادة تسيير حركة المرور إلى طبيعتها بعد تنظيف الطريق.



حرر بذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







