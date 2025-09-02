إعلان

العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في سوهاج.. والشرطة تتحرى لكشف الغموض

03:35 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

جثة - أرشفية

سوهاج- عمار عبد الواحد:

استقبل مستشفى العسيرات المركزي جنوبي محافظة سوهاج، شابًا جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، في ظروف غامضة، تم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مأمور مركز شرطة العسيرات إشارة من المستشفى المركزي بوصول "مصطفى. م" 35 سنة ويقيم دائرة المركز جثة هامدة، إدعاء طلق ناري.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط مرتكبها والسلاح الناري المستخدم في الواقعة.

جثة شاب مصاب بطلق ناري سوهاج الشرطة مستشفى العسيرات المركزي
