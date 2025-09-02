مصرع شاب في حادث ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب دراجة نارية، بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، اتجاه بوابة بني سويف.

انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "محمد.م.أ.ع"، 22 عامًا، مقيم بمنطقة الحميات بمدينة بني سويف.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق، و تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة.