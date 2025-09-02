تموين إسنا يضبط 600 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

الأقصر - محمد محروس:

شنت إدارة تموين إسنا، بتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، حملة رقابية أسفرت عن ضبط 600 كيلو جرام من الدقيق البلدي المدعم داخل أحد مطاحن الغلال بقرية النمسا، معدة للتجميع وإعادة البيع في السوق السوداء، فضلًا عن عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 15 مخالفة تموينية، تضمنت ضبط 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة 30 كيلوجرامًا، بالإضافة إلى ضبط مخالفتين لإدارة منشآت بدون ترخيص، وتحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما شملت الحملة التفتيش على المخابز البلدية، حيث تم رصد 5 مخالفات متنوعة أبرزها إغلاق أحد المخابز رغم وجود مبيعات، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأهابت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمواطنين وأصحاب الأنشطة التموينية عدم ترك البطاقات التموينية لدى التجار أو بيع الدقيق البلدي المدعم بغرض الاتجار أو التخزين، مؤكدة أن ذلك يُعد مخالفة قانونية.