مصرع طفل وإصابة عامل بالإسكندرية صعقًا بالكهرباء داخل مغسلة سيارات

الإسكندرية – محمد عامر:

تباشر نيابة الرمل ثان التحقيق في واقعة مصرع طفل وإصابة عامل صعقًا بالكهرباء داخل مغسلة سيارات بقرية أبيس الثانية شرقي الإسكندرية.

كان قسم شرطة الرمل ثان تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد حدوث صعق كهربائي بقرية أبيس الثانية بدائرة القسم، ووجود متوفي ومصاب.

وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين حدوث صعق كهربائي عند توصيل عاملين الكهرباء لتشغيل ماكينة غسيل السيارات داخل مغسلة بالقرية المشار إليها.

أسفر الحادث عن مصرع "زياد.ع.أ" 13 سنة، مقيم عزبة هدايا، صعقًا بالكهرباء، إذ عثر على جثته، يرتدى كامل ملابسه، ولا يوجد به إصابات ظاهرة، وأصيب زميله "أحمد.ع.ح" 35 سنة، مقيم عزبة المسيرى.

وأكد شهود الواقعة أن المتوفى والمصاب كان يعملان بالمغسلة المشار إليه وأثناء تشغيل ماكينة غسيل السيارات صعقتهما الكهرباء ليلفظ الأول أنفاسه الأخيرة ويصاب الثاني.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجثة المتوفى إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.