حملة مرورية في الشهداء لضبط المركبات المخالفة وتيسير حركة المرور

11:25 ص الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
المنوفية- أحمد الباهي:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، حملة مرورية بالشوارع الرئيسية والحيوية بالمدينة لضبط المركبات المخالفة التي تسير عكس الاتجاه وتعرقل حركة السير، وذلك تحت إشراف أحمد عاشور نائب رئيس المدينة وبمشاركة قوة من وحدة المرور.

وأكد محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء استمرار الحملات لمتابعة حركة المرور ومنع حدوث اختناقات بالشوارع، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما أشار "الزرقاني" عبر بيان إعلامي، إلى متابعة صيانة بالوعات الصرف بالمدينة وتنفيذ حملة نظافة ونقل للقمامة؛ بهدف النهوض بمستوى النظافة في الشهداء.

حملة مرورية ضبط المركبات المخالفة حركة المرور المنوفية
