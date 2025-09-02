مصرع شاب وإصابة والدته في حادث تصادم على كوبري الواسطى بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شاب مصرعه وأصيبت والدته بجروح، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية كانا يستقلانها، أعلى كوبري الواسطى بمركز الفتح في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية أعلى الكوبري، أسفر عن وفاة شاب وإصابة والدته.

وانتقلت قوة من ضباط المركز وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين أن سيارة نقل اصطدمت بدراجة نارية "موتوسيكل"، قبل أن تلوذ بالفرار، مما أدى إلى مصرع قائد الدراجة ويدعى "كرولس. ب"، وإصابة والدته بجروح متفرقة.

وجرى نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.