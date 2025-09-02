

الشرقية- ياسمين عزت:

أنهى مواطن شاب حياة والده طعنًا بسلاح أبيض في مشاجرة أسرية نشبت فيما بينهما بمنطقة أبو الريش بالزقازيق، ثم شرع في إضرام النيران به، كما حاول الإبن التخلص من حياته بسلاح أبيض لكن محاولته باءت بالفشل.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من قسم شرطة أول الزقازيق، يشير إلى العثور على جثة مواطن يدعى "ياسر سعيد"، مقيم رفقة أسرته بمنزل بمنطقة أبو الريش نطاق دائرة القسم.

وتبلغ أن ابنه المدعو "يوسف" بالمرحلة الدراسية الثانوية أنهى حياته على إثر مشاجرة بينهما.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، إذ تبين مقتل الأب الذي لديه محل هاتف محمول بالزقازيق على يد نجله.

وحسب روايات الأهالي الذين شهدوا الواقعة، أنهم سمعوا صراخ الشاب، مشيرين إلى محاولته قتل نفسه بعدما أنهى حياة والده.

بحضور القوات الأمنية والجهات المعنية تم ضبط الابن المتهم بقتل والده وتهدئته، إذ كان يمر بحالة هياج وقت الواقعة محاولا التخلص من حياته بسلاح أبيض استخدمه في التخلص من والده وتم اقتياده لقشم شرطة الزقازيق.

تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وانتداب فريق من الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة بعدما تحرر محضر بالواقعة.

وأفاد الأهالي، أن الأب وأسرته يعيشون في الشارع وسمعتهم طيبة ولا يشوبها كدر أو خلاف عائلي، كما لم يسبق إلى علم الجيران حدوث مشاجرات سابقة بين الأب ونجله، مستنكرين ومتسائلين عن السبب الذي أودى بالأب قتيلا على يدي نجله، إلا أن البعض من الأهالي أفاد أن الشاب يمر بحالة نفسية ربما دفعته إلى ارتكاب الجريمة بحق والده.