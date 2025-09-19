متهم بقتلها.. إيداع زوج لاعبة الجودو دينا علاء مستشفى الأمراض العقلية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قرر المستشار كريم عبد العزيز، رئيس نيابة الرمل أول الجزئية بالإسكندرية، بإيداع زوج لاعبة الجودو بنادي سموحة، دينا علاء، المتهم بقتلها، بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية، تحت الملاحظة لبيان مدى سلامة قواه العقلية ومسئوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة إلى منتصف أغسطس الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث إطلاق نار داخل شقة بمنطقة جناكليس، أسفر عن وفاة دينا علاء وإصابة زوجها بطلق ناري، حيث تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة تحت حراسة أمنية مشددة.

ماذا أظهرت المعاينة والتحريات؟

أظهرت المعاينة الأولية وجود جثة المجني عليها ملقاة على أرضية الشقة، مصابة بثلاث طلقات نارية أُطلقت من مسافة قريبة، فيما عُثر على زوجها بجوارها مصابًا وبجواره السلاح المستخدم في الجريمة. وتشير التحريات إلى وجود خلافات زوجية سابقة، وأن المجني عليها كانت أمًا لطفلين توأم.

شهادات الجيران

استمعت النيابة إلى عدد من شهود العيان الذين أكدوا حسن سمعة المجني عليها وتفانيها في رعاية طفليها. وأفاد أحد الجيران بسماع مشادة صباح يوم الجمعة، أعقبها صوت إطلاق نار وصراخ الأطفال، قبل أن يكتشف الجريمة داخل الشقة.

إجراءات النيابة

وكانت أمرت النيابة بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، والتصريح بدفنها عقب انتهاء الإجراءات، حيث تم تسليم الجثمان إلى أسرتها، وشُيعت جنازتها وسط حالة من الحزن في الوسط الرياضي، الذي نعى اللاعبة دينا علاء باعتبارها من أبرز لاعبات الجودو في نادي سموحة.

