بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب ملاكي على صحراوى البحيرة

08:25 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

حادث انقلاب سيارة ملاكي أرشيفية

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة،، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، عند الكيلو 250 اتجاه القاهرة، بنطاق وادي النطرون، في محافظة البحيرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وعدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من: محمود محمد سالم، 36 عاما، فريدة محمود محمد سالم، 10 أعوام، محمد محمود محمد سالم، عام واحد، كريم عبد الرحمن حنفي، 36 عاما، فاتن عبد الرحيم حنفي، 24 عاما.

نقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

