واقعة وثقها طبيب.. ضبط سائق حاول تحصيل الأجرة مرتين فى البحيرة -فيديو

البحيرة - أحمد نصرة:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من سائق سيارة أجرة لقيامه برفع قيمة الأجرة المقررة، وعدم الالتزام بخط السير بدمنهور، محافظة البحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص"، وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

وقال مصور المقطع، وهو طبيب بشري يعمل بوحدة صحية تابعة لإدارة حوش عيسى، إنه استقل السيارة من أمام المستشفى العام متجها إلى الموقف بتسعيرة 4.5 جنيه، لكنه فوجئ بالسائق يتوقف في منتصف الطريق مطالبا الركاب بدفع 5 جنيهات إضافية لاستكمال الرحلة، وحين اعترض وتوثيق الواقعة بالفيديو تعدى عليه السائق وحاول خطف هاتفه المحمول، إلا أنه تمكن من تصويره ورقم السيارة.

كان موقع "مصراوي" تناول في عدة تحقيقات سابقة مشكلة المخالفات المتكررة للسرافيس في دمنهور وفي مقدمتها تجزئة خطوط السير.

اقرأ أيضًا:

تقطيع المسافات وتغيير خطوط السير.. أهالي البحيرة غاضبون من فوضى "السرفيس"

فوضى السرفيس بدمنهور.. "مخالفة للتعريفة وخط السير بالمزاج"