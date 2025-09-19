إعلان

"العيال ماتت".. تسجيل صادم للمتهم بقتل أطفاله الثلاثة بالدقهلية

03:45 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

الدقهلية - رامي محمود:

تداول عدد من أهالي مركز نبروه بمحافظة الدقهلية مقطعًا صوتيًا منسوبًا للمتهم بقتل أطفاله الثلاثة في منطقة البر الشرقي، ومحاولة إنهاء حياة زوجته.

ويُسمع في التسجيل صوت يُرجّح أنه للمتهم الذي أنهى حياته لاحقًا بالانتحار أسفل قطار، وهو يقول: "العيال ماتت"، لترد عليه إحدى قريباته في ذهول وصوت يملؤه البكاء: "إنت بتقول إيه؟".

وأكد عدد من أقارب المتهم، ويدعى عصام الغرباوي (35 عامًا)، أن التسجيل يعود بالفعل إليه، مشيرين إلى أن ارتكابه للجريمة جاء نتيجة خلافات زوجية متكررة مع زوجته الثانية، التي تولّت رعاية أبنائه بعد وفاة زوجته الأولى أثناء وضعها طفلها الأخير.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم توجه إلى محل تمتلكه زوجته، وحاول إقناعها بالعدول عن قرار الانفصال، إلا أن مشادة حادة نشبت بينهما، فاستل سكينًا وسدد لها عدة طعنات أصابتها إصابات خطيرة. وبعدها عاد إلى منزله وقام بخنق أطفاله الثلاثة (مريم – معاذ – محمد) الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات، قبل أن يفر هاربًا، وينهي حياته بإلقاء نفسه أسفل قطار في مدينة طلخا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، تبيّن وجود جثامين الأطفال داخل شقة خلف مدرسة الصنائع بمركز نبروه، فيما نُقلت الزوجة المصابة وتُدعى "نجوى" إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة في حالة حرجة، إذ أصيبت بـ16 طعنة.

جرى نقل جثامين الأطفال الثلاثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

