احتفالية مبهجة لدمج وتنمية مهارات أطفال ذوي الهمم بالوادي الجديد (صور)

03:41 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    احتفالية للأطفال ذوي الهمم بمركز الداخلة (5)
  • عرض 12 صورة
    احتفالية للأطفال ذوي الهمم بمركز الداخلة (2)
  • عرض 12 صورة
    احتفالية للأطفال ذوي الهمم بمركز الداخلة (1)
  • عرض 12 صورة
    احتفالية قادرون مع الاختلاف بمركز الخارجة (6)
  • عرض 12 صورة
    احتفالية للأطفال ذوي الهمم بمركز الداخلة (4)
  • عرض 12 صورة
    احتفالية قادرون مع الاختلاف بمركز الخارجة (4)
  • عرض 12 صورة
    احتفالية قادرون مع الاختلاف بمركز الخارجة (3)
  • عرض 12 صورة
    احتفالية قادرون مع الاختلاف بمركز الخارجة (2)
  • عرض 12 صورة
    احتفالية قادرون مع الاختلاف بمركز الخارجة (1)
  • عرض 12 صورة
    احتفالية قادرون مع الاختلاف بمركز الخارجة (5)
  • عرض 12 صورة
    احتفالية للأطفال ذوي الهمم بمركز الداخلة (3)
الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، احتفاليتين للأطفال من ذوي الهمم والقدرات الخاصة بمركزي الخارجة والداخلة، تحت شعار "Welcome Back to School"، وذلك بمركز التنمية الشبابية بمدينة موط ومركز شباب الخارجة.

استهدفت الفعاليات دمج وتنمية مهارات الأطفال عبر أنشطة تفاعلية ومسابقات تعليمية وترفيهية، وسط مشاركة مبهجة من الأطفال وأولياء الأمور، وحضور لافت للقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأوضح محمد فكري، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن الهدف من الفعالية هو نشر ثقافة الدمج والتقبل، وتوفير بيئة آمنة وداعمة تساعد الأطفال على التعبير عن أنفسهم وتنمية قدراتهم بطرق مبتكرة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بذوي الهمم من خلال المبادرات المجتمعية التي تتيح الفرص المتكافئة أمام الجميع.

وتنوعت الأنشطة بين ورش فنية ورياضية، وندوة إرشاد أسري لأولياء الأمور لرفع الوعي بكيفية دعم أبنائهم نفسيًا ومجتمعيًا، بجانب مسابقات تعليمية وترفيهية لتعزيز روح التعاون والمشاركة الفعّالة.

وأكدت الدكتورة صفاء عبد الحفيظ، مدير مكتب "قادرون باختلاف" بالمحافظة، أن الاحتفالية جاءت لتجدد التأكيد على حق الأطفال من ذوي الهمم في فرص متساوية للتعليم والأنشطة، لافتة إلى أن المكتب ينظم فعاليات دمج على مدار العام.

وشهدت الفعالية رعاية مباشرة من وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الوادي الجديد، ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذه الفئة باعتبارها جزءًا أصيلًا من المجتمع.

الوادي الجديد مديرية الشباب والرياضة ذوي الهمم مركز التنمية الشبابية مركز شباب الخارجة وزارة الشباب والرياضة
