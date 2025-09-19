إعلان

وكيل زراعة أسيوط يتفقد مراكز تجميع الأقطان مع بدء موسم التوريد (صور)

02:54 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
أسيوط - محمود عجمي:

أجرى الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل وزارة الزراعة، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من مراكز التجميع.

وشملت الجولة محلج أبوتيج التجاري ومركز تجميع "إكثار" بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط، وذلك للوقوف على جاهزيتها واستقبال المحصول، تزامنًا مع انطلاق موسم توريد القطن في محافظة أسيوط.

ورافقه خلال الجولة المهندس علي هريدي، مدير عام الشئون الزراعية، والمهندس شهاب الدين أحمد، مدير إدارة حماية الأراضي، حيث تم الاطمئنان على تيسير الإجراءات وتوفير كافة التسهيلات أمام المزارعين.

وأكد وكيل الوزارة أن المساحات المزروعة بالقطن هذا الموسم بلغت 3214 فدانًا، منها 1653 فدانًا من صنف "إكثار" و1561 فدانًا من صنف "تجاري"، مشددًا على ضرورة تذليل العقبات لضمان انسيابية عمليات التوريد وتحقيق العائد الاقتصادي المرجو.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن دعم المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القطن، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحسين جودة المحصول وتوفير آليات تسويق فعّالة تحقق عائدًا مجزيًا للمزارعين، وتسهم في استدامة زراعته.

ولفت المحافظ إلى أن تخصيص مراكز التجميع في مختلف المراكز يسهم في تسهيل عمليات التوريد، مؤكّدًا أن خطة الدولة لإحياء القطن المصري تعتمد على تشغيل مصانع الغزل والنسيج وتوسيع دوائر التسويق والتجميع بما يعزز استقرار السوق.

عبد الرحيم أحمد وزارة الزراعة جولة ميدانية محافظة أسيوط تجميع الأقطان
