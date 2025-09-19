إعلان

رياضة ونظافة وتموين في يوم واحد.. خدمات متكاملة بالوادي الجديد (صور)

01:49 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
    اليوم الرياضي بمشاركة سكان واحة الداخلة
    ما اثون رياضة بالداخلة (1)
    ما اثون رياضة بالداخلة (4)
    مشروعات خدمية بمركز الداخلة (1)
    مشروعات خدمية بمركز الداخلة (2)
    ما اثون رياضة بالداخلة (2)
    مشروعات خدمية بمركز الداخلة (4)
    مشروعات خدمية بمركز الداخلة (5)
    منافذ سلع مخفضة ومبادرة سوق اليوم الواحد (1)
    منافذ سلع مخفضة ومبادرة سوق اليوم الواحد (2)
    ما اثون رياضة بالداخلة (3)
    مشروعات خدمية بمركز الداخلة (3)
    منافذ سلع مخفضة ومبادرة سوق اليوم الواحد (4)
الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهد مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، تنفيذ سلسلة فعاليات خدمية ومجتمعية متزامنة، شملت تنظيم ماراثون رياضي بمدينة موط تحت شعار "الرياضة أساس.. لكل الناس"، إلى جانب حملات نظافة مكثفة، وتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة عبر منافذ بيع وسوق اليوم الواحد، إضافة إلى أعمال تمهيد للطرق وتجهيز المدارس بقرى موط وأسمنت والعوينة والجديدة.

وأكد الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الداخلة، أن الأنشطة تأتي في إطار تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتجسيد مبدأ وضع الخدمة في قلب الأولويات، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو تعزيز التنمية المتكاملة وتخفيف الأعباء عن الأهالي.

محافظة الوادي الجديد حملات نظافة سوق اليوم الواحد
