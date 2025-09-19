رياضة ونظافة وتموين في يوم واحد.. خدمات متكاملة بالوادي الجديد (صور)







الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهد مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، تنفيذ سلسلة فعاليات خدمية ومجتمعية متزامنة، شملت تنظيم ماراثون رياضي بمدينة موط تحت شعار "الرياضة أساس.. لكل الناس"، إلى جانب حملات نظافة مكثفة، وتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة عبر منافذ بيع وسوق اليوم الواحد، إضافة إلى أعمال تمهيد للطرق وتجهيز المدارس بقرى موط وأسمنت والعوينة والجديدة.

وأكد الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الداخلة، أن الأنشطة تأتي في إطار تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتجسيد مبدأ وضع الخدمة في قلب الأولويات، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو تعزيز التنمية المتكاملة وتخفيف الأعباء عن الأهالي.