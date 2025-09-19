قبل بدء المدارس.. شواطئ الإسكندرية خالية في وداع آخر "ويك إند" (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أغلقت شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 66 شاطئًا، أبوابها صباح اليوم الجمعة، تنفيذًا لقرار الغلق الكلي الصادر من المحافظ بسبب اضطراب وارتفاع أمواج البحر المتوسط.

وخَلت شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، الممتدة من أبو قير وحتى أبوتلات، من الزوار بشكل كامل، فيما امتنع عمال الشواطئ عن وضع الكراسي أو الشماسي على الرمال.

ويتزامن قرار الغلق الكلي لشواطئ عروس المتوسط مع آخر "ويك إند" قبل بدء العام الدراسي الجديد، إذ كان مستأجرو الشواطئ ينتظرون وصول أعداد كبيرة من الزوار اليوم.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أنها تتابع عن كثب التزام مستأجري الشواطئ بتنفيذ القرار، والتأكد من غلق البوابات وعدم استقبال الرواد نهائيًا.

ونشرت المصايف فرق الإنقاذ النهري والمنقذين والغطاسين بكامل طاقاتهم على جميع شواطئ الإسكندرية، لمتابعة الموقف، رغم غلق بوابات كافة الشواطئ وعدم استقبال الرواد.

وكانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت رفع الراية الحمراء على شواطئ القطاعين الشرقي والغربي اليوم، وإغلاقها بالكامل بدءًا من الساعة 2 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهر غد السبت، بسبب اضطراب أمواج البحر المتوسط.

وأكدت المحافظة أن قرار غلق الشواطئ يأتي كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة المواطنين، داعية الجميع إلى الالتزام الكامل بالتعليمات وعدم النزول إلى مياه البحر حتى تتحسن الأحوال الجوية ويعود الاستقرار إلى البحر.