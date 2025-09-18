جامعة سوهاج تحصد 5 ميداليات ذهبية في معسكر الأنشطة الصيفية (صور)

سرداب 20 مترًا فضح الجريمة.. حبس 4 موظفين بالتنقيب عن الآثار بدشنا (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، حصول الجامعة على 5 ميداليات ذهبية خلال مشاركة وفدها الطلابي في معسكر الأنشطة الصيفية لطلاب الجامعات المصرية المتميزين رياضيًا، الذي نظمه الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، واستضافته جامعة طنطا بمدينة بلطيم.

وهنأ "النعماني" الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، معربًا عن فخره واعتزازه بطلاب الجامعة المتميزين في مختلف الأنشطة الطلابية، الذين يمثلون صورة مشرفة للجامعة أمام الجامعات المصرية.

وأكد "النعماني" حرص إدارة الجامعة على دعم طلابها الموهوبين والمتميزين، وتوفير البيئة الجامعية الملائمة لتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات المختلفة، وتنمية مواهبهم وقدراتهم.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية داخل وخارج الجامعة، إيمانًا بدورها في تطوير شخصياتهم واكتسابهم خبرات حياتية تعود عليهم بالنفع في مستقبلهم المهني.

وأضاف الدكتور عبد الناصر أن المعسكر يعد فرصة مميزة لاستثمار مهارات الطلاب واستغلال أوقات فراغهم بشكل هادف، حيث تضمن أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية متنوعة.

وأوضح الدكتور محمد كمال، منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد عاطف، مدير عام رعاية الشباب المركزية، أن طلاب الجامعة فازوا بخمس ميداليات ذهبية، بواقع:

- السباحة: أدهم محمد أنور (كلية الحاسبات).

- تنس الطاولة: عبدالرحمن حمدي (كلية علوم الرياضة).

- الشطرنج: حسام أسامة عبدالله (كلية الحاسبات).

- كمال الأجسام: محمد خالد أحمد (كلية علوم الرياضة).

- أفضل مذيع ومحاور وصحفي: نور الدين عبد اللاه السيد (كلية علوم الرياضة).

وذكر نشأت عباس، مدير إدارة النشاط الرياضي، أن فعاليات المعسكر استمرت 4 أيام، وشاركت الجامعة بوفد طلابي مكوّن من 8 طلاب. كما حصل الدكتور محمد رشاد، المدرس المساعد بكلية علوم الرياضة والمشرف على الوفد، على جائزة أفضل مشرف بالمعسكر.