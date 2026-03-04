وجه مفتي عام المملكة العربية السعودية صالح الفوزان، رسالة إلى الجنود المرابطين على حدود الوطن، عبر فيها عن تقديره واعتزازه بالدور الذي يؤدونه في حماية المملكة السعودية.

رسالة للجنود المرابطين

العلامة الشيخ صالح الفوزان pic.twitter.com/aSI1Yzg22v — الشيخ صالح الفوزان (@salihalfawzan) March 3, 2026

وأكد الفوزان في فيديو نشره على صفحته بمنصة أكس، أن الجنود المرابطين يقومون بعمل جليل، مشيراً إلى ما يبذلونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية الإسلام والمسلمين، وما يتحملونه من مخاطر في أداء واجبهم.

وأوضح مفتي السعودية، أن الرباط على الحدود يعد من الأعمال العظيمة، مستشهداً بحديث نبوي حول فضل الرباط، ومؤكداً أهمية إخلاص النية لله في أداء هذه المهمة، واصفاً إياها بأنها من أفضل الأعمال.

ودعا مفتي عام المملكة للمرابطين بالتوفيق والسداد، سائلاً الله أن يشفي جرحاهم ويرحم من قضى منهم، وأن يعين الأحياء على مواصلة مهامهم.