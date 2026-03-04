إعلان

رسالة دعم من مفتي السعودية إلى المرابطين على الحدود.. فيديو

كتب : عبدالله محمود

01:48 ص 04/03/2026

الشيخ صالح الفوزان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه مفتي عام المملكة العربية السعودية صالح الفوزان، رسالة إلى الجنود المرابطين على حدود الوطن، عبر فيها عن تقديره واعتزازه بالدور الذي يؤدونه في حماية المملكة السعودية.

وأكد الفوزان في فيديو نشره على صفحته بمنصة أكس، أن الجنود المرابطين يقومون بعمل جليل، مشيراً إلى ما يبذلونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية الإسلام والمسلمين، وما يتحملونه من مخاطر في أداء واجبهم.

وأوضح مفتي السعودية، أن الرباط على الحدود يعد من الأعمال العظيمة، مستشهداً بحديث نبوي حول فضل الرباط، ومؤكداً أهمية إخلاص النية لله في أداء هذه المهمة، واصفاً إياها بأنها من أفضل الأعمال.

ودعا مفتي عام المملكة للمرابطين بالتوفيق والسداد، سائلاً الله أن يشفي جرحاهم ويرحم من قضى منهم، وأن يعين الأحياء على مواصلة مهامهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مفتي السعودية هجوم إيران على السعودية إيران وأمريكا الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تجاوز الدولار 50 جنيهاً.. ماذا يتوقع مورجان ستانلي لسوق العملات والطاقة؟
أخبار وتقارير

بعد تجاوز الدولار 50 جنيهاً.. ماذا يتوقع مورجان ستانلي لسوق العملات والطاقة؟
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
دراما و تليفزيون

مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
مشهد لـ أحمد مجدي من فيلم "أسرار البنات" يتصدر التريند بعد دوره في "الست
دراما و تليفزيون

مشهد لـ أحمد مجدي من فيلم "أسرار البنات" يتصدر التريند بعد دوره في "الست
"يتكون من 29 صفحة".. الأهلي يعلن تفاصيل حكم المحكمة الرياضية بشأن دوري
رياضة محلية

"يتكون من 29 صفحة".. الأهلي يعلن تفاصيل حكم المحكمة الرياضية بشأن دوري
حزب الله يطلق صواريخ على تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي
شئون عربية و دولية

حزب الله يطلق صواريخ على تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة