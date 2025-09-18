"كبده وسجق وفراخ فاسدة".. حملة رقابية تغلق مطعم مخالف بالبحيرة - صور

سرداب 20 مترًا فضح الجريمة.. حبس 4 موظفين بالتنقيب عن الآثار بدشنا (صور)

120 عامًا من الفخامة.. "ونتر بالاس" يستقبل ملك إسبانيا وقرينته بالأقصر

بالصور.. ضبط 35 ميكروباصًا مخالفًا لخطوط السير في أسوان

تضامن الإسماعيلية توزع شنط وأدوات مدرسية على طلاب ذوي الهمم (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

أغلقت حملة رقابية بالبحيرة، اليوم الخميس، مطعما مخالفا بمدينة حوش عيسى، بعد ضبط كميات من الكبدة والسجق والدواجن الفاسدة داخله، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين.

نفذت الحملة بالتنسيق بين إدارة الرقابة والمتابعة ومديريتي الصحة والطب البيطري، واستهدفت المرور على المحلات العامة وأماكن بيع السلع الغذائية.

أسفرت الحملة عن ضبط 4 كيلو سجق بدون بيانات أو علامات، و11 كيلو كبدة بدون بيانات أو علامات، و30 كيلو دواجن بالعظم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل المطعم.

تحفظت الحملة على الأغذية المضبوطة، حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.