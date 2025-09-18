قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في الإسكندرية اليوم

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه، اليوم الخميس، عن عدة مناطق غربي المحافظة، بسبب حدوث كسر مفاجئ في خط مياه رئيسي بمنطقة أم زغيو.

وأشارت الشركة في بيان، إلى حدوث كسر مفاجئ بأحد الخطوط الناقلة للمياه قطر 1000مم بشارع أم زغيو المغذية لغرب الإسكندرية، ما سيؤدي إلى قطع المياه عن عدة مناطق لمدة نحو 6 ساعات.

وأوضح البيان أنه سيجري قطع المياه بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم عن عدة مناطق بدءًا من منطقة الدخيلة وحتى منطقة الهانوفيل، لحين الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر.

وناشدت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنه سيجري توفير سيارات مياه للمناطق المتضررة.

واعتذرت شركة مياه الشرب للمواطنين عن ضعف وانقطاع المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور انتهاء أعمال الإصلاح.