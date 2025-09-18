إعلان

دماء في حاجر دنفيق.. رصاص ولاد العم يقتل شابًا ويصيب آخر بقنا

12:55 م الخميس 18 سبتمبر 2025

جثة - أرشفية

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الخميس، في مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية حاجر دنفيق التابعة لمركز نقادة، جنوب قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية، بقرية حاجر دنفيق التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، وتبين مصرع محمد.ن، وإصابة أحمد.م، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل الجثة والمصاب.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها ونقل الجثة والمصاب إلى المستشفى.

رصاص ولاد العم جريمة قتل قنا
