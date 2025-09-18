إعلان

بينهم طفل وفتاة.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة مسلحة بقنا

12:34 م الخميس 18 سبتمبر 2025

مشاجرة - أرشفية

قنا –عبدالرحمن القرشي :


أصيب ثلاثة أشخاص بينهم طفل وفتاة، اليوم الخميس، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أفراد عائلة واحدة بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بنشوب مشاجرة مسلحة بين أبناء عائلة واحدة بقرية الحجيرات، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بشظايا طلقات نارية.

وكشفت التحريات الأولية، أن المصابين هم: رجل يبلغ من العمر 65 عامًا، وفتاة 17 عامًا، بالإضافة إلى محمود (14 عامًا) طالب بالصف الثاني الإعدادي، جميعهم أصيبوا خلال تبادل إطلاق النار.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام وإيداعهم تحت الملاحظة الطبية، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مشاجرة مشاجرة مسلحة قنا اصابة اشخاص
