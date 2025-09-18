بالصور- مشروعات خدمية وتهيئة مدارس بالوادي الجديد استعدادًا للعام الدراسي

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن المحافظة تعمل على توفير 300 مليون جنيه إضافية من أجل الإسراع في استكمال مشروع إحلال وتجديد مساكن المغتربين بقرى نصر النوبة، وذلك بهدف توفير حياة كريمة للأهالي.

وأوضح المحافظ أن هذا المبلغ سيُخصص لإنجاز 937 منزلاً جارٍ العمل عليها حالياً، وذلك بعد أن تم الانتهاء بالفعل من إحلال وتجديد 1580 منزلاً وتسليمها للمواطنين، وهو ما يمثل نقلة حضارية كبيرة.

وأضاف كمال أن جهود المحافظة لم تتوقف عند هذا الحد، بل أسفرت أيضاً عن موافقة وزير الإسكان على ضخ 12 مليون جنيه لتوصيل المرافق العامة إلى قرية وادي العرب، من شبكات مياه الشرب والكهرباء، مما سيعود بالنفع المباشر على 84 منزلاً داخل القرية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن نهج جديد تتبعه المحافظة لحل المشكلات المتراكمة، وتقديم الدعم الكامل لتلبية المطالب الجماهيرية، بهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري لأهالي نصر النوبة.