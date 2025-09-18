إعلان

الوادي الجديد تنشئ غرفة تعقيم بمجمع التمور

12:02 م الخميس 18 سبتمبر 2025

محافظ الوادي اجلديد يزور مجمع التمور الحكومي بمدين

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن إقامة وحدة وغرفة تعقيم للتمور بمجمع تمور المحافظة بمدينة الخارجة.

أكد الزملوط، خلال زيارته التفقدية لمجمع صناعات التمور بمدينة الخارجة، تكليف مسئولي المجمع سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بغرفة التعقيم وفق أحدث المواصفات المعتمدة من هيئة سلامة الغذاء، وبما يسهم في الحفاظ على جودة المنتج وتعزيز قدرته التنافسية للتصدير.

كما المحافظ، خلال زيارته للمجمع، استمع إلى آراء عدد من المواطنين بشأن منظومة العمل وسبل التسويق المنتج ودعم العملية الإنتاجية.


اللواء محمد الزملوط غرفة تعقيم مجمع التمور الوادي الجديد
