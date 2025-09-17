إعلان

تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل آخر بالخانكة

10:34 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجّلت محكمة جنايات بنها، اليوم الأربعاء، محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل آخر خلال مشاجرة بمركز الخانكة، إلى جلسة اليوم الثاني من دور شهر ديسمبر المقبل، لحضور الباحث الاجتماعي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الواحد بحيري. وتعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهمين بقتل المجني عليه محمد سعيد مساعد، عمدًا دون سبق إصرار، حيث سدد له المتهم الأول طعنات نافذة بمطواة أودت بحياته.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة الشروع في قتل شخص آخر خلال المشاجرة ذاتها، وحيازة سلاح أبيض "مطواة" دون ترخيص.

