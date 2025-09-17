الإسكندرية - محمد البدري:

نفت أجهزة وزارة السياحة والآثار بالإسكندرية ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإخبارية بشأن اختفاء خمس قطع أثرية وتحطم قطعة سادسة من مقتنيات المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الآثار بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن جميع القطع الأثرية سواء المعروضة أو المخزنة في حالة جيدة من الحفظ ولم تُسجل أي حالات فقد أو تلف.

وتابع أن ما يتردد عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن كافة المقتنيات موجودة في أماكن عرضها أو تخزينها، وتخضع لإجراءات حفظ دقيقة ومعايير أمنية صارمة.

وكانت شائعة قد انتشرت تضمنت مزاعم باختفاء وتحطم 6 قطع أثرية وأشير إليها بأنها قطعة ذهبية، ومرآتين من البرونز، وتمثال يعود للعصر اليوناني الروماني، وخريطة أثرية، إلى جانب قطعة زجاجية قيل إنها تحطمت، وسط مزاعم أن تلك الوقائع جاءت نتيجة فتح المخازن في غياب مسؤولي العهدة، وهو ما جرى نفيه رسميًا من السلطات المختصة.

فيما ناشدت وزارة السياحة والآثار وسائل الإعلام ورواد المنصات الرقمية بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات من شأنها إثارة الرأي العام أو التشكيك في سلامة التراث الوطني، مؤكدة التزامها الكامل بالشفافية ومحاسبة أي تقصير إن ثبت.