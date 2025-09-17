الطريشة والعقارب تلدغ سيدتين وطفلا في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تعرضت سيدتان وطفل للدغات العقارب والثعابين "الطريشة"، اليوم الأربعاء، بمركزي الخارجة والفرافرة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين بلدغات عقارب وثعبان "الطريشة" لمستشفى الخارجة التخصصي والفرافرة المركزي.

تبين إصابة محمد السيد محمد، 13 عامًا، ومقيم بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة بلدغ عقرب داخل المنزل بالقرية، وحنين أمير شحاتة، 61 عامًا، ومقيم بحي الاقتصادي بمدينة الخارجة للدغة عقرب سام.

فيما تعرضت آمال خليفة كامل، 29 عامًا، ومقيمة بقرية "ناصر" جنوب مركز الخارجة للدغة ثعبان "الطريشة"، وجرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي والفرافرة المركزي وحقنهم بالمصل المضاد لسم العقارب والثعابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.