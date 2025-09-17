إعلان

"ولدا في الشهر الثامن".. تفاصيل وفاة توأم بعد التطعيم بالمنوفية

04:06 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

ارشيفية

المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت قرية دبركي التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية واقعة حزينة، إثر وفاة طفلين "توأم" يبلغان من العمر شهرين بعد ساعات من حصولهما على تطعيم الشهرين ضمن برنامج التطعيمات الأساسية.

مصدر مسؤول بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، أوضح لموقع مصراوي أن 76 طفلاً آخرين حصلوا على نفس التطعيم في اليوم ذاته دون تسجيل أي مضاعفات، مشددًا على أن التطعيم آمن ويُجرى وفق الاشتراطات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وتابع: "الطفلين ولدا في الشهر الثامن قبل الموعد الطبيعي لهم".

وأوضح المصدر، أن التوأم ظهرت عليهما أعراض إعياء شديدة عقب التطعيم، واستعانت الأسرة بخافض للحرارة من صيدلية لكن الحرارة لم تنخفض، على الفور نقلوا على إثرها الطفلين إلى مستشفى منوف العام لمحاولة إنقاذهما لكنهما فارقا الحياة مساء أمس.

أضاف مصدر بمستشفى منوف العام، أنه وصل قرار للمستشفى بالتحفظ على الجثمانين داخل المستشفى لحين استكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتحديد سبب الوفاة.

وأشار المصدر إلى أن لجنة طبية من المديرية انتقلت لمتابعة الواقعة وإجراء الفحوص اللازمة، مؤكدًا أن وزارة الصحة ستعلن التفاصيل الرسمية فور انتهاء التحقيقات.

