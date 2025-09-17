محافظ المنوفية يلتقي طفلة من ذوي الهمم ويوجه بتقديم دعم عاجل لها

المنوفية- أحمد الباهي:

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، طفلة من ذوي الهمم تعاني من ظروف صحية واجتماعية صعبة بناحية كفر أشليم بمركز قويسنا، حيث وجّه بصرف كرسي متحرك ومساعدة عينية دعماً لها، تأكيدًا على حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين وتقديم أوجه الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ استمرار جهود المحافظة في رعاية أبنائها من ذوي الهمم والفئات المستحقة، مشددًا على أن رضا المواطن وتلبية متطلباته تمثل أولوية أولى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع المعاناة عن كاهل غير القادرين وتوفير حياة كريمة لهم.