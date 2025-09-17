إعلان

محافظ المنوفية يلتقي طفلة من ذوي الهمم ويوجه بتقديم دعم عاجل لها

11:44 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

محافظ المنوفية يلتقي طفلة من ذوي الهمم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، طفلة من ذوي الهمم تعاني من ظروف صحية واجتماعية صعبة بناحية كفر أشليم بمركز قويسنا، حيث وجّه بصرف كرسي متحرك ومساعدة عينية دعماً لها، تأكيدًا على حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين وتقديم أوجه الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ استمرار جهود المحافظة في رعاية أبنائها من ذوي الهمم والفئات المستحقة، مشددًا على أن رضا المواطن وتلبية متطلباته تمثل أولوية أولى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع المعاناة عن كاهل غير القادرين وتوفير حياة كريمة لهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ المنوفية طفلة من ذوي الهمم اللواء إبراهيم أبو ليمون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص
تراجع الحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على السواحل
بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟