بين الخيط والإبرة.. فتيات كفر السنابسة يُبدعن في صناعة الأمل والأعلام

المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، إنتاج أول أعلام بأيدي الفتيات، باستخدام ماكينات الخياطة التي وفرتها محافظة المنوفية لتمكينهن اقتصاديًا وتنمية مهاراتهن في الصناعات الصغيرة.

وجاءت باكورة الإنتاج بتصنيع أعلام لإدارتي التعليم بمنوف وسرس الليان التعليمية، في خطوة عملية تؤكد نجاح الفتيات في تحويل المبادرة إلى مشروع منتج يخدم المجتمع المحلي.

وأكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن التجربة تمثل نموذجاً يحتذى به في دعم الشباب والفتيات وتأهيلهم لسوق العمل، مشيداً بقدرة المشاركات على الابتكار والإنتاج.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية متابعة هذه المبادرات التنموية التي تجمع بين التدريب العملي والإنتاج الفعلي، لترسيخ قيم العمل والانتماء والإبداع لدى النشء.

جدير بالذكر أن قرية كفر السنابسة قد تعرضت لفاجعة قبل أشهر بعد مصرع 18 فتاة في حادث تصادم آليم على الطريق الإقليمي أثناء ذهابهن للعمل في جمع العنب من المزارع، وارتفع عدد الوفيات قبل أيام إلى 19 فتاة بعد تدهور حالة آخر مصابي الحادث.