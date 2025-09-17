إعلان

استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. مدير تعليم المنوفية يتفقد اللمسات الأخيرة بمدارس تلا

11:32 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025
المنوفية- أحمد الباهي:

بدأ الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية اليوم الأربعاء، متابعة ميدانية لعدد من مدارس إدارة تلا التعليمية، للوقوف على جاهزية الفصول والمعامل وقاعات رياض الأطفال قبل انطلاق العام الدراسي 2025/2026.

وشملت الجولة مدارس السلام الإعدادية المشتركة بطبلوها، السلام الابتدائية بطبلوها، سعد درويش الإعدادية بنين، السادات الثانوية بنين بتلا.

وخلال الزيارة، شدد وكيل الوزارة على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات، وتسليم الكتب لجميع المدارس قبل بدء الدراسة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وتأتي هذه المتابعات في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ومحافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، وحرص المديرية على توفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة للطلاب.

العام الدراسي الجديد مدير تعليم المنوفية اللمسات الأخيرة
