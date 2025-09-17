الإسماعيلية- أميرة يوسف:

أصيب شاب بصعق كهربائي من محول كهرباء بجوار إحدى المزارع بمفارق أبو صوير في محافظة الإسماعيلية.

كان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بتعرض الشاب "أحمد علي عبد الستار"، 25 عامًا، مقيم بمحافظة الشرقية، لإصابة نتيجة صعق كهربائي أثناء تواجده بجوار أحد المزارع.

وتبين من الفحص الطبي أن المصاب يعاني من حرق من الدرجة الثانية بالذراع الأيمن بنسبة 9%.

على الفور تم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى القصاصين لتلقي العلاج اللازم واستكمال الفحوصات الطبية.

وتجري الأجهزة المعنية المتابعة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.