إصابة شاب في مشاجرة بمنطقة المستقبل ونقله إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية

01:31 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

سلاح أبيض

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

أصيب شاب في مشاجرة وقعت أمام المركز الطبي بمنطقة المستقبل في محافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مرفق الإسعاف بوقوع المشاجرة، إذ أسفرت عن إصابة الشاب محمد السيد، مقيم بمنطقة المستقبل، بجرح طولي طوله 7 سم بفروة الرأس، وجرح آخر بطول 3 سم بالكتف الأيسر.

على الفور تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله بسيارة إسعاف إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لاستكمال الفحوصات وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

