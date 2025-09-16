بعد قتلهم ضابطًا.. الإعدام لـ 4 تجار مخدرات بالأقصر

الأقصر - محمد محروس

قضت محكمة جنايات الأقصر، اليوم، بالإعدام شنقًا لأربعة متهمين، والسجن المشدد 5 سنوات لمتهمة خامسة، لإدانتهم بقتل ضابط شرطة، ومقاومة السلطات، والاتجار في المواد المخدرة بمركز طيبة.

صدر الحكم برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي، في القضية التي تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضي، عندما قاوم المتهمون قوة أمنية أثناء محاولة ضبطهم متلبسين بالاتجار في المخدرات.

وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين استولى على السلاح الأميري الخاص بالضابط وأطلق منه عيارًا ناريًا أدى إلى وفاته، بينما اعتدى باقي المتهمين على القوة الأمنية بالأسلحة البيضاء والشوم.

وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين كمية من مخدر الحشيش وأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.