بإنتاجية مبشرة.. الإسماعيلية تبدأ حصاد "الذهب الأبيض" (صور)

10:56 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
    حصاد محصول السمسم
الإسماعيلية - أميرة يوسف:

انطلقت أعمال حصاد محصول السمسم في عدد من مراكز وقرى محافظة الإسماعيلية، وسط مؤشرات مبشرة بارتفاع معدلات الإنتاج وجودة المحصول مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بمتابعة من اللواء أكرم جلال، محافظ الإقليم.

وأكد الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن المساحات المنزرعة بالسمسم هذا الموسم شهدت زيادة ملحوظة، مشيرًا إلى أن التزام المزارعين بالتوصيات الفنية ساهم في رفع جودة المحصول والحد من الآفات.

وأضاف "شطا" أن المديرية تتابع عمليات الحصاد ميدانيًا لتقديم الدعم الفني وضمان سرعة نقل المحصول، لافتًا إلى القيمة الاقتصادية الكبيرة للسمسم الذي يُعد من أهم المحاصيل الزيتية الاستراتيجية في مصر، حيث يدخل في الصناعات الغذائية والدوائية والأعلاف.

وتشتهر مراكز فايد والقنطرة شرق والتل الكبير بزراعة السمسم نظرًا لملائمة التربة والمناخ، وتواصل مديرية الزراعة تقديم الدعم للمزارعين لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.

حصاد محصول السمسم الاسماعيلية زراعة السمسم
