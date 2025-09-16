إزالة 12 مكمار فحم في حملة موسعة بساحل سليم (صور)

أسيوط - محمود عجمي:



نفذت رئاسة مركز ومدينة ساحل سليم، بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة ومركز شرطة ساحل سليم وقوات الأمن المركزي، حملة موسعة اليوم الثلاثاء، أسفرت عن إزالة 12 مكمار فحم بثلاث قرى تابعة للمركز.



وترأس الحملة عبد اللطيف عبد المنعم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، بمشاركة كل من أحمد عبد الغني رزق، رأفت سعد نصيف، محمد علي توفيق، ومحمود السيد أحمد، مفتشي جهاز شؤون البيئة، إلى جانب نواب رئيس المركز، وضباط الشرطة، وقوات الأمن المركزي.



واستهدفت الحملة قرى عرب مطير، الغريب، والجمسة، حيث تم إزالة المكامير والتحفظ على الأخشاب والمعدات المستخدمة، ونقلها إلى مجلس المدينة. كما تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.







