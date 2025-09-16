"والدي بخير".. أسرة مرشح بـ كفر الشيخ تكذّب شائعة وفاته

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نفى وليد تاج جعفر، ابن عم المرشح البرلماني عادل عبد السلام جعفر، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة ابن عمه، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة وبخير.

وكانت منشورات قد أثارت جدلًا واسعًا في دائرة دسوق وفوه ومطوبس، بعدما زعمت وفاة المرشح "جعفر" إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وفي تصريح لمصراوي، قال "تاج": "الحمد لله ابن العم الغالي بخير، ولا أساس لما يردده بعض النفوس المريضة"، مطالبًا الجميع بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

كما أكد نجله، الدكتور هشام عادل جعفر، عبر حسابه على "فيسبوك" قائلًا: "يا جماعة مافيش داعي للقلق، الحمد لله الوالد بخير وبصحة جيدة، دي ناس نفوسها مريضة".

يُذكر أن عادل جعفر يعد من الأسماء البارزة في المشهد الانتخابي بالدائرة، وسبق له خوض انتخابات مجلس النواب عام 2000 وحقق فيها أصواتًا مرتفعة.